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06. 05. 2018

Трамп пообещал поддержку торговцам оружия

Президент США Дональд Трамп пообещал влиятельному оружейному лобби страны свою поддержку, несмотря на масштабные протесты в США после массового убийства в одной из школ Флориды. Об этом он заявил на ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации в Далласе, передает DW.

Трамп подчеркнул, что в стране идет наступление на права владельцев оружия и пообещал, что пока он остается у власти, он будет защищать их права.

На конференции Национальной стрелковой ассоциации в Далласе также выступил вице-президент США Майк Пенс.

Издание отмечает, что из соображений безопасности на конференцию было запрещено проносить оружие во время выступлений двух лидеров государства.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), опубликовал ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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