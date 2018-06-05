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06. 05. 2018

В Украине чрезвычайная пожарная опасность

В Украине сегодня, 6 мая, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В то же время в Харьковской области с 10 мая ограничат движение тяжеловесного транспорта в связи погодными условиями.

"В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28 градусов, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог с 10 мая текущего года планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения", - сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Ранее украинцев предупредили об аномально жарком лете.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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