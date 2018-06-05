В Тунисе впервые за семь лет проходят местные выборы

В Тунисе в воскресенье, 6 мая, проходят первые за последние 7 лет местные выборы. В органы власти баллотируются свыше 57 тысяч кандидатов, включенные в общей сложности более чем в 2000 списков. Многие из политиков выдвинули свои кандидатуры впервые, при этом около 49% кандидатов - женщины.

Для обеспечения безопасности задействованы около 60 тысяч полицейских и солдат. Накануне президент Туниса Бежи Каид ас-Себси в обращении к согражданам назвал день голосования историческим и призвал их прийти на избирательные участки.

С тех пор, как в 2011 году в Тунисе был свергнут глава государства Зин аль-Абидин Бен Али, в стране проходили только парламентские и президентские выборы. Коммунальные выборы четырежды переносили из-за проблем с логистикой и политических противоречий.

Свержение Бен Али произошло в ходе "арабской весны" -- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.

Отметим, сегодня в Ливане проходят парламентские выборы - первые за последние девять лет.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net