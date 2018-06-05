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06. 05. 2018

В Афганистане в мечети произошел взрыв: погибли десять человек

В Афганистане в результате взрыва в мечети в провинции Хост погибли, по меньшей мере, десять человек, еще 34 получили ранения. Об этом со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха сообщает в воскресенье, 6 мая, телеканал Tolo News.

Отмечено, что в мечети, где произошел теракт, располагался центр регистрации избирателей. Парламентские и местные выборы в Афганистане запланированы на октябрь 2018 года.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел двойной взрыв, приведший к десяткам погибших и раненых.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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