Киев осудил массовые задержания протестующих в РФ

В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста "Он нам не царь". Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В Киеве также требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и "обеспечение их прав на мирный протест против произвола и несправедливости".

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает от властей РФ выполнения международных обязательств в связи с задержанием участников протестных акций.

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Источник: korrespondent.net