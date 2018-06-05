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06. 05. 2018

От землетрясения на шахте в Польше погиб один горняк

Жертвой землетрясения на шахте в Польше стал один горняк, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил председатель Ястемжской угольной компании Даниэль Озон, передает в воскресенье, 6 мая, агентство Reuters.

По его словам, один шахтер был обнаружен заблокированным в шахте, но пока спасатели не могут сказать, жив он или нет. Чтобы добраться к нему, им потребуется от четырех до пяти часов.

На данный момент в спасательной операции принимают участие 250 человек.

Напомним, в субботу, 5 мая, семь горняков оказались заблокированными под землей на глубине 900 м, когда землетрясение магнитудой 3,4 потрясло шахту. В субботу спасатели смогли извлечь живыми двух горняков. Пропавшие горняки были из группы, состоящей из 11 человек, которая занималась бурением тоннеля. В момент инцидента четверо из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
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