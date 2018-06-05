В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов

На подконтрольной территории Луганской области в воскресенье, 6 мая, без электроэнергии находились 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области. Об этом сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.

Отмечено, что полностью без света находились четыре населенных пункта, еще семь были обесточены частично. Без питания - 31 подстанция.

Кроме того, на территории обслуживания Сватовского РЭС с вечера 5 мая частично без электроэнергии находятся жители населенного пункта Стельмаховка (160 абонентов).

"На территории обслуживания Новопсковского РЭС в воскресенье полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии - Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В целом - 178 абонентов", - говорится в сообщении.

В свою очередь на территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховате, частично - Веселое и Просяное. Всего - 312 абонентов.

Ранее сообщалось, что в Луганской области отключили воду предприятию Лисичанскводоканал, которое обеспечивает 160 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net