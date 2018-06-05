Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2018, воскресенье, 19:19
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
06. 05. 2018

В РФ загорелся лайнер перед отплытием в Крым

В России из-за пожара отменили первый в этом сезоне рейс из Сочи в аннексированный Севастополь круизного лайнера Князь Владимир, запланированный на воскресенье, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании-туроператора Черноморские круизы в Facebook.

"Отправка судна в рейс, планируемая 6 мая в 18:00 из морского порта Сочи, отменяется", - говорится в сообщении.

Указано, что причиной для принятия такого решения послужил пожар на судне.

"В ночь на 6 мая в машинном отделении теплохода Князь Владимир произошло возгорание. Пассажиров на борту не было, поэтому пострадавших нет. Сам пожар ликвидирован. В настоящее время определяются причины возгорания, сроки устранения последствий пожара неизвестны", - доложили в турфирме.

Как подчеркивается, ранее лайнер Князь Владимир должен был отправиться в плавание 29 апреля, но тогда рейс был также отменен. В прошлый раз туроператор заявил о технических проблемах на судне.

Ранее сообщалось, что белорусская турфирма после огласки отказалась от туров в Крым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.