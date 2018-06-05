В Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками

В Хорватии на автостраде загорелся польский автобус, перевозивший паломников из боснийского Меджугорья в Жешув. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает RMF24.

Отмечено, что в настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В то же время, по данным свидетелей, а также владельцев фирмы-перевозчика, возгорание произошло в багажном отделении автобуса. В это время в автобусе находились 46 человек.

"В результате пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали. После появления огня автобус остановился. Все пассажиры смогли выйти на улицу. Однако тушить огонь уже было поздно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у автобуса были полные баки, поскольку он только отправился в Жешув. Пассажиры потеряли весь багаж, у многих сгорели документы и деньги.

Ранее сообщалось, что в Китае микроавтобус упал в реку, в результате чего погибли восемь человек.

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Источник: korrespondent.net