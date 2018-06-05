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06. 05. 2018

Взрыв в мечети в Афганистане — 13 погибших

В Афганистане в результате взрыва 6 мая после обеденной молитвы в мечети в провинции Хост на востоке страны погибли 13 человек, более 30-и получили ранения.

Взрыв произошел в мечети, помещение которой также использовалось в качестве центра регистрации избирателей на парламентских выборах в октябре, сообщает reuters.com.

По предварительным данным, бомбу заранее оставили в мечети, что исключает версию о террористе-смертнике.

Ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства взрыва.

Талибан и местная ячейка Исламского государства выступают против проведения демократических выборов в стране.

После того, как открылась регистрация избирателей, президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан» вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. На это предложение талибы ответили отказом.

Источник: krynica.info

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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