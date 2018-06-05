Взрыв в мечети в Афганистане — 13 погибших

В Афганистане в результате взрыва 6 мая после обеденной молитвы в мечети в провинции Хост на востоке страны погибли 13 человек, более 30-и получили ранения.

Взрыв произошел в мечети, помещение которой также использовалось в качестве центра регистрации избирателей на парламентских выборах в октябре, сообщает reuters.com.

По предварительным данным, бомбу заранее оставили в мечети, что исключает версию о террористе-смертнике.

Ни одна из террористических группировок, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства взрыва.

Талибан и местная ячейка Исламского государства выступают против проведения демократических выборов в стране.

После того, как открылась регистрация избирателей, президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан» вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. На это предложение талибы ответили отказом.

Источник: krynica.info