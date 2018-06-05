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06. 05. 2018

Макрон заявил о риске войны в случае расторжения США сделки с Ираном

В случае выхода Соединенных Штатов Америки (США) с ядерного соглашения с Ираном может возникнуть война. Об этом в воскресенье, 6 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также предостерег Трампа от расторжения ядерной сделки с Ираном.

"Мы откроем ящик Пандоры. Это может привести к войне", - считает глава Франции.

При этом, как отметил Макрон, он не считает, что Трамп хочет войны.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в случае расторжения соглашения, Соединенные Штаты "будут жалеть об этом, как никогда ранее в истории".

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Джон Керри встречался с главой министерства иностранных дел Ирана, чтобы найти решение по ядерной сделке.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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