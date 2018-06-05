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06. 05. 2018

В Лондоне трех человек облили "токсичным веществом"

В Лондоне неизвестные облили токсичным веществом трех человек, после чего их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции британской столицы.

Отмечено, что пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке города. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни. Каким именно веществом облили пострадавших пока не известно.

При этом, как заверили в полиции, "токсичное вещество", которое использовал неизвестный, не является кислотой.

Ранее сообщалось, что в России школьнице плеснули в лицо кислотой из окна дома.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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