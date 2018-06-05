В Харькове задержали группу подозреваемых в нападении на бойца АТО Дмитрия Вербича в Киеве. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает журналистка Татьяна Высоцкая в своем Facebook.

"Группу молодых людей, которые с ножом со спины набросились на киборга Дмитрия Вербича и пытались его убить в Киеве на Подоле, задержали сегодня в Харькове", - сообщила журналистка в соцсети.

При этом она опубликовала фотографии задержанных подозреваемых в нападении.

Cмотрите фотогалерею: "Хотели наказать бандеровца": задержаны нападавшие на бойца АТО в Киеве

"С выражения их лиц во время задержания можно понять, что преступники уверены: им за причиненное ничего не будет. Один из членов банды - гражданин России. Говорят, хотели наказать бандеровца", - добавила Высоцкая.

Напомним, в Киеве на Подоле в среду, 2 мая, произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, воевавшего в Донецком аэропорту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net