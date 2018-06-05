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06. 05. 2018

На Донбассе военные попали в засаду, есть погибшие

Украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду сепаратистов и подорвались на заложенной взрывчатке. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 6 мая, в ходе патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому сепаратистами ДРГ был открыт огонь.

"После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, в ходе которого трое боевиков были уничтожены", - доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что сепаратисты на Донбассе в воскресенье, 6 мая, около 11:00 дважды обстреляли из артиллерии калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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