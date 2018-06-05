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06. 05. 2018

Нападение на Найема: ГПУ попросит Баку выдать четвертого подозреваемого

Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире 112 Украина.

"Мы (ГПУ - ред.) занимаемся вопросом экстрадиции Саитова. Мы прибываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и заключении под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче", - анонсировал Енин.

Заместитель генпрокурора также отметил, что, как правило, этот процесс занимает несколько месяцев.

Как сообщается, азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая.

Напомним, 30 апреля в центре Киева на Бессарабской площади на дороге произошел конфликт, в результате которого избили депутата Мустафа Найема.

Полиция задержала трех человек. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. 2 мая один из нападавших, Магомед-Салих Саитов, в суде получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня.

Позже суд взял под домашний ночной арест до 30 июня второго нападающего на Найема Ахмеда Саитова и третьего нападающего Умолта Руслановича Темербулатова.

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Источник: korrespondent.net

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