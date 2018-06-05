В Ровно полицейские эвакуировали жителей многоэтажки из-за нетрезвого военного, который в квартире гранатой угрожал жене. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Отмечено, что о семейной ссоре в полицию сообщила 44-летняя жительница, которая рассказала, что мужчина держит в руках предмет, внешне похожий на гранату.

"В квартире на улице Млиновская областного центра инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из квартиры убежал. Его патрульные разыскали на улице возле дома. Работники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал жене гранатой Ф-1. Также в ходе осмотра помещения полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпасы были заряжены. Взрывотехники разрядили гранаты и привели их в безопасное состояние.

Правоохранители также в квартире изъяли ножи, пламегаситель и патрон. Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства и будут устанавливать происхождение боеприпасов.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно эвакуировали многоэтажку из-за пьяного военного с гранатой

"Полицейские выяснили, что 40-летний житель находился в зоне АТО, и в настоящее время продолжает нести военную службу. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,38 промилле. Следственные действия продолжаются", - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Куреневке (улица Кирилловская, 117) произошел взрыв гранаты, в результате чего погиб участник АТО.

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Источник: korrespondent.net