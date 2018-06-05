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06. 05. 2018

В Британии самолет Первой мировой войны аварийно сел на пляж

В Британии легкомоторный самолет времен Первой мировой войны совершил аварийную посадку прямо на пляж. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает The Telegraph.

Отмечено, что пилот был вынужден импровизировать, когда двигатель его самолета 1930-х годов отказал в воздухе у побережья в графстве Девон.

"Самолет начал быстро терять высоту, а пилот и его пассажирка в отчаянии искали, куда бы посадить его. Пассажирка самолета отчаянно махала из окна людям на пляже, прося их освободить место для посадки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента, который сняли на камеру, никто не пострадал, а сам самолет остался невредимым.

Также стало известно, что пара полетом на раритетном самолете отмечала столетие завершения Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что в США самолет жестко сел на пляже.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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