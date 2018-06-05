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06. 05. 2018

Турция готова к новым военным операциям в Сирии


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии против организации курдского ополчения, которая в Анкаре считается террористической организацией, сообщает Reuters.

"Мы не прекратим противодействовать террористическим организациям. Мы добавим новые операции к Щиту Евфрата и Оливковой ветви. Наши солдаты готовы к этой миссии", – заявил Эрдоган.

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Напомним, Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. 18 марта Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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