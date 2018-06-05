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06. 05. 2018

Взрыв на шахте в Польше: число жертв возросло

 
Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, передает РИА Новости.
 
"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", – сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон. 
 
Ранее спасателям удалось обнаружить троих горняков. Двое из них были живы, один погиб. 
 
Напомним, утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. 

В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек
 
В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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