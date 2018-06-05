Взрыв на шахте в Польше: число жертв возросло

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, передает РИА Новости.
"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", – сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.
Ранее спасателям удалось обнаружить троих горняков. Двое из них были живы, один погиб.
В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.
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Источник: korrespondent.net