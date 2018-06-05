Митрополит Павел отметил 40-летие иерейской хиротонии

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, 6 мая отметил 40-летие иерейской хиротонии.

С годовщиной служения главу БПЦ поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает church.by.

“В далеком 1978 году по воле Божией благой и совершенной (Рим. 12, 2) Вы были призваны к делу, требующему полной отдачи сил, способностей и дарований, ибо пастырское служение велико и ответственно. Минувшие десятилетия стали для Вас временем многих созидательных трудов на ниве Христовой. Всякое послушание, возлагаемое на Вас Священноначалием, Вы неизменно стремились исполнять со тщанием и любовью”, – говорится в поздравлении.

“Ныне, являясь Патриаршим Экзархом всея Беларуси, Вы имеете попечение о восстановлении и строительстве храмов, плодотворно взаимодействуете со светской властью, ведете диалог с представителями науки, образования и культуры, проявляете деятельную заботу о духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Отрадно отметить, что, служа Богу и Церкви с благоговением и усердием, Вы снискали любовь клира и паствы, признание общественности”, – добавляет Патриарх Кирилл.

В этот же день за Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска митрополит Павел рукоположил преподавателя Минской духовной академии диакона Константина Голубева в иереи.

Патриарший Экзарх поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Всем именинникам митрополит Павел вручил просфоры и розы.

Источник: krynica.info