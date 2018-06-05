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06. 05. 2018

Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии


Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.
 
По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. 
 
Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения.
 
После воздушное судно загорелось, но его быстро потушили.

 
Несмотря на ЧП, свадьбу не отменили. Невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта.

Ляшко решил жениться
 
Напомним, ранее в Сети была опубликована подборка жутких свадебных фотографий. 

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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