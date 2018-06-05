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06. 05. 2018

Епископ Слуцкий посетил престольный праздник в Несвиже

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник Иверской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в храме в честь великомученика Георгия Победоносца в Несвиже.

Главе епархии сослужили секретарь Слуцкого епархиального управления протоиерей Николай Лабынько, настоятель храма протоиерей Евгений Лабынько, клирик храма, руководитель миссионерского отдела Слуцко-Солигорской епархии иерей Павел Фокин, сообщает sluck-eparchiya.by.

Богослужебные песнопения исполнили взрослый и детский хоры Георгиевского прихода под управлением Христины Петренко.

В завершение богослужения был совершен крестный ход.

Епископ Антоний поздравил священнослужителей и мирян с праздником, особо пожелав благодатной помощи Божией всем, кто носит имя святого великомученика Георгия Победоносца.

По окончании Божественной литургии состоялся концерт духовных песнопений в исполнении воспитанников приходской воскресной школы под управлением Христины Петренко.

Источник: krynica.info

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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