В Мозыре прошел пасхально-патриотический фестиваль

В Мозыре в концертном зале городского Дворца Культуры 4 мая прошел II Пасхальный фестиваль духовной, военно-патриотической и народной песни «ПАЛЕСКI ВЯЛIКДЗЕНЬ», организаторами которого были отдел по работе с молодежью православной Туровской епархии и отдел идеологической работы культуры и по делам молодежи Мозырского исполкома.

Второй раз в пасхальные дни хоры из городов и агрогородков, канонически входящих в Туровскую епархию, собрались во Дворце культуры, чтобы исполнить церковные песнопения, военно-патриотические и народные песни, сообщает turov.by.

В фестивале приняли участие 15 коллективов — хоры музыкальных школ и домов творчества, народные и вокальные ансамбли дворцов культуры и церковные хора епархии. Специальным гостем стал инструментальное трио «Лирица» Гомельской областной филармонии.

Все участники получили дипломы, благодарности и пасхальные подарки.

Источник: krynica.info