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06. 05. 2018

В Мозыре прошел пасхально-патриотический фестиваль

В Мозыре в концертном зале городского Дворца Культуры 4 мая прошел II Пасхальный фестиваль духовной, военно-патриотической и народной песни «ПАЛЕСКI ВЯЛIКДЗЕНЬ», организаторами которого были отдел по работе с молодежью православной Туровской епархии и отдел идеологической работы культуры и по делам молодежи Мозырского исполкома.

Второй раз в пасхальные дни хоры из городов и агрогородков, канонически входящих в Туровскую епархию, собрались во Дворце культуры, чтобы исполнить церковные песнопения, военно-патриотические и народные песни, сообщает turov.by.

В фестивале приняли участие 15 коллективов — хоры музыкальных школ и домов творчества, народные и вокальные ансамбли дворцов культуры и церковные хора епархии. Специальным гостем стал инструментальное трио «Лирица» Гомельской областной филармонии.

Все участники получили дипломы, благодарности и пасхальные подарки.

Источник: krynica.info

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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