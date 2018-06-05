В Минске обсудили, как лучше увековечить память митрополита Семашко

В православном Минском епархиальном управлении 4 мая под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось очередное заседание Оргкомитета по празднованию 220-летия со дня рождения и 150-летия со дня кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью.

В заседании приняли участие: Управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков, представители духовных школ Белорусской Православной Церкви, главы и сотрудники Синодальных отделов и комиссий Белорусского Экзархата, ученые и деятели культуры, сообщает church.by.

Сопредседатель Оргкомитета, заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии протоиерей Александр Романчук представил отчет о лекциях на тему личности и эпохи митрополита Иосифа (Семашко), которые на сегодняшний день прошли в большинстве епархий Белорусской Православной Церкви.

Слушателями лекций были священнослужители, активные прихожане, учащаяся молодежь.

Участники заседания обсудили и другие вопросы, связанные с увековечением памяти иерарха.

Источник: krynica.info