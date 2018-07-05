Саакашвили пообещал "покончить с феодалами" в Грузии

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что скоро вернется в Грузию, где "покончит с феодалами". Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Видеоролик Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед.

"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что в скором времени вернется в Грузию, чтобы "покончить с феодалами", которые, по его мнению, управляют Аджарией.

Саакашвили подчеркнул, что данному региону требуется более рациональная политика в области туризма, чтобы вывести людей из нужды.





Саакашвили рассказал о своей новой работе "У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду", – подчеркнул экс-президент.

Напомним, в Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.

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Источник: korrespondent.net