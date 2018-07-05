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07. 05. 2018

На местных выборах в Тунисе победила исламистская партия

 
Предварительные результаты голосования на первых после "арабской весны" муниципальных выборах в Тунисе указывают на победу исламистской партии "Ан-Нахда" ("Движение возрождения"), сообщает РИА Новости.
 
Так, "Ан-Нахда" набрала 27,5% голосов избирателей, а ее главный конкурент на выборах – партия "Нидаа Тунис" – 22%.
 
В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

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В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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