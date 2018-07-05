Нападение на "киборга" организовал россиянин – СБУ



Служба безопасности Украины установила, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задокументировали, что 2 мая группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности ножевое ранение. Большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали группу лиц, осуществившие нападение на участника антитеррористической операции в Киеве.



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Напомним, 2 мая в Киеве на Подолепроизошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, воевавшего в Донецком аэропорту.

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Источник: korrespondent.net