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07. 05. 2018

Джонсон: Отказ от сделки с Ираном по атому будет ошибкой

 
Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает The New York Times.
 
"Среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков", – написал он в авторской статье для издания.
 
По словам британского министра, "отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой".
 
Джонсон также отметил, что "только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу".

Джон Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана – СМИ
 
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о риске войны в случае расторжения США сделки с Ираном.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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