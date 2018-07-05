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07. 05. 2018

СМИ: Хаспел хотела отказаться от должности главы ЦРУ

 
Выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на пост главы ЦРУ Джина Хаспел на встрече в Белом доме заявила о желании отклонить предложение занять должность главы ЦРУ. Однако помощники Трампа отговорили ее от этого решения, сообщает The Washington Post. 
 
По данным газеты, Хаспел приехала на совещание в Белый дом 4 мая, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть в ходе слушаний по ее кандидатуре в специальном комитете по разведке Сената США. 
 
Во время встречи она заявила, что ей лучше отказаться от этой должности, так как обсуждения в рамках слушаний могут нанести ущерб не только ее репутации, но и репутации всего ведомства. 
 
Затем Хаспел вернулась в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, куда через некоторое время на разговор с ней выехала группа высокопоставленных сотрудников Белого дома, среди которых были пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. 
Так, Хаспел хотела отказаться от руководства ЦРУ из-за скандала с ее возможной причастностью к пыткам подозреваемых в терроризме, когда она работала в тайной американской тюрьме в Таиланде в начале 2000 года. 

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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