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07. 05. 2018

В США автомобиль въехал в ресторан


В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана, сообщает Mamaroneck Daily Voice.

Авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.

В результате инцидента пострадали несколько человек, трое из них – серьезно. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.
 

pic.twitter.com/d5JTIhPH73

— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.

Here’s another angle pic.twitter.com/8W0zH73bsp

— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.


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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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