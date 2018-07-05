В США автомобиль въехал в ресторан

В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана, сообщает Mamaroneck Daily Voice.
Авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.
В результате инцидента пострадали несколько человек, трое из них – серьезно. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.
pic.twitter.com/d5JTIhPH73— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.
Here’s another angle pic.twitter.com/8W0zH73bsp— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.
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Источник: korrespondent.net