Покушение на министра Пакистана совершил член радикальной исламской партии

Стрелявший в министра Пакистана Ахсана Икбала является членом радикальной исламской политической партии, сообщает Reuters.

Злоумышленник был арестован и заявил о своей принадлежности к исламской политической партии Техрик-э-Лабайк. Партия призывает к агрессивному применению законов о богохульстве в Пакистане, которые могут грозить смертной казнью.



В Житомирской области стреляли в депутата

Напомним, 6 мая в Пакистане было совершено покушение на министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала. Он получил огнестрельное ранение в плечо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net