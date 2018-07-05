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07. 05. 2018

Покушение на министра Пакистана совершил член радикальной исламской партии

 
Стрелявший в министра Пакистана Ахсана Икбала является членом радикальной исламской политической партии, сообщает Reuters.
 
Злоумышленник был арестован и заявил о своей принадлежности к исламской политической партии Техрик-э-Лабайк. Партия призывает к агрессивному применению законов о богохульстве в Пакистане, которые могут грозить смертной казнью.

В Житомирской области стреляли в депутата
 
Напомним, 6 мая в Пакистане было совершено покушение на министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала. Он получил огнестрельное ранение в плечо.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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