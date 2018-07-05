Франция больше не настаивает на безусловном уходе Асада

Франция больше не выступает за безусловный уход президента Сирии Башара Асада со своего поста. Об этом посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила в интервью газете Коммерсант.

"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет", - сказала Берманн

Она также отметила, что "Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции".

Однако, по мнению Берманн, сирийская власть пока этим не занимается.

Вместе с тем, говоря о проблеме беженцев, посол отметила: "Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти".

Напомним, в апреле этого года Асад отказался от французского ордена Почетного легиона, который получил в 2001 году, и назвал Францию страной-рабом США.

В то же время в Германии заявляли, что Асаду нет места в мирном урегулировании в Сирии.

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Источник: korrespondent.net