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07. 05. 2018

Россияне прошлись по улицам Лиссабона с флагами ЛДНР

В Лиссабоне, где пройдет Евровидение-2018 члены делегации России провели акцию Бессмертный полк, участники которой несли, в частности, флаги ЛНР и ДНР. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает Громадське радіо со ссылкой на председателя Союза украинцев в ​​Португалии Павла Садоху, который наблюдал за акцией.

Отмечается, что участники акции, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, несли флаги РФ, Украины, Беларуси и Грузии.

Украинцы, которые живут в Лиссабоне, пошли на акцию в футболках с пренебрежительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую используют символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги ДНР и ЛНР, - рассказал Садоха.

"У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет.

 
 

Были также флаги Грузии. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями этих стран. Среди участников акции были португальские организации левого направления", - добавил он.

По оценкам председателя Союза украинцев в Португалии, в акции приняли участие не менее 300 участников.

Напомним, в Полтаве школьников насильно сгоняют на акцию Бессмертный полк.

Как сообщалось, в Лиссабоне в воскресенье стартовало Евровидение-2018.

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Источник: korrespondent.net

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