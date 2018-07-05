Деятельность Путина одобряют подавляющее большинство россиян – опрос

В России 82% граждан одобряют работу Владимира Путина на посту президента России, а неодобрение высказали 11% россиян. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает в понедельник, 7 мая, РИА Новости.

"Оценки деятельности Владимира Путина на посту президента страны, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне уже четыре года", - говорится в материалах опроса. Если шесть лет назад уровень одобрения деятельности президента находился на отметке 69%, а в мае 2013 года показатель составлял 65%, то уже к маю 2014 года он вырос до 86% и в последующие годы, по данным майских опросов ВЦИОМ, был в пределах 82-88%.

Согласно результатам нового опроса в начале мая, работу президента сейчас одобряют 82% россиян. Такой же показатель в 82% был зафиксирован, например, в ходе майского опроса 2007 года. Позитивно работу главы государства сегодня чаще склонны оценивать женщины (85%), жители сельской местности (85%) и люди старшего поколения (91% в группе респондентов старше 60 лет), следует из итогов опроса.

Доля тех, кто не одобряет деятельность президента, в мае 2012 года составляла 22%, а по данным майского опроса 2013 года превысила четверть — неодобрение тогда высказывали 26% россиян. В последние годы, как отмечают социологи, показатель колеблется в пределах 11-13%. В ходе опроса в начале мая он составил 11%, как и в 2007 году.

"В целом баланс оценок оставался положительным во все годы президентства Путина (начиная с 2004 года — по имеющимся данным). Доли одобряющих в разы превосходили доли тех, кто высказывал недовольство в отношении деятельности главы государства", — отмечается в материалах исследования.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году — телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

Напомним, в апреле текущего года ВЦИОМ сообщал, что рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину через месяц после выборов снизился с 55,3% до рекордно низких за последние 5 лет 48,4%.

Напомним, ранее Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. Президент России Владимир Путин, который был в прошлогоднем рейтинге, в этом году не попал в список самых влиятельных мировых лидеров.

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Источник: korrespondent.net