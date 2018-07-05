Сегодня Украину накроют дожди

На большей части Украины в понедельник, 7 мая, пройдут дожди. Сухо будет только в Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях,сообщает Укргидрометцентр.

На севере днем ​​температура будет 22-24 градуса тепла, на юге - до 27 градусов. На западе также прогнозируют дожди, а температура не будет превышать 16-18 градусов.

На востоке температура будет держаться на отметке 25-27 градусов. В центральных областях будут дожди и грозы, температура воздуха составит 22-25 градусов.

В Киеве в этот день пройдут дожди с грозами, температура - 21-23 градуса тепла.

Погода 7 мая

На 8 мая синоптики прогнозируют в Украине местами кратковременный дождь, грозу. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18° (в Карпатах 6-11°), днем 21-26°, на Прикарпатье 17-22°. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 8 мая ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Напомним, несколькими днями ранее жара в Киеве побила рекорд 1911 года.

Ранее в Киеве были побиты два температурных рекорда.

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Источник: korrespondent.net