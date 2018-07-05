В Египте грузовик протаранил туристический автобус: есть жертвы

В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Египте по меньшей мере трое суданцев погибли и более 50 ранены. Авария произошла в воскресенье, 6 мая, в египетской провинции Эль-Минья, сообщает Xinhua.

Отмечается, что грузовик был нагружен цементом.

"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.

Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.

Ранее сообщалось, что в Мексике более 50 авто попали в ДТП.

Напомним, в США девушка погибла в ДТП спустя секунды после селфи.

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Источник: korrespondent.net