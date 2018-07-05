Пожар в Балаклее: пешие патрули начали обследование территории

На военных складах в Балаклее (Харьковская область) в ходе операции по ликвидации пожара спасатели приступили к пешему обследованию территории арсенала. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 43 человека и десять единиц техники.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

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Источник: korrespondent.net