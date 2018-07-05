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07. 05. 2018

Сепаратисты в Дебальцево задержали патруль ОБСЕ

Недалеко от Дебальцево пророссийские сепаратисты задержали патруль миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Вооруженные представители ДНР остановили патруль миссии на автодороге М03 возле Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка, и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через 90 минут патрулю СММ разрешили проехать дальше.

Как сообщили в ОБСЕ, сепаратисты остановил патруль миссии на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 к востоку от населенного пункта Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), и потребовал провести осмотр содержимого прицепа СММ. Патрулю миссии разрешили проехать дальше только после того, как это требование было выполнено.

Ранее сообщалось, что представители ОБСЕ будут сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции во время ремонтных работ.

Напомним, ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net

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