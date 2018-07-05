Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 11:54
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

В США произошла стрельба: два человека погибли, четыре ранены

В США в городе Мемфис (штат Теннесси) произошла стрельба, в результате чего погибли два человека, еще четверо были ранены. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба местного департамента полиции в Twitter.

"Раненых госпитализировали в критическом состоянии, одному из пострадавших 14 лет. В настоящее время полицейские устанавливают причину стрельбы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подозреваемый скрылся с места происшествия на седане золотого цвета, ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль въехал в ресторан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.