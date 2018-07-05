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07. 05. 2018

Президент Молдовы пообещал не допустить военных баз НАТО в стране

Никакой угрозы появления военных баз НАТО на территории Молдовы нет. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу Звезда.

"Я объехал все наши военные базы в Республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере, пока я президент, этого точно не будет", - заверил он.

Додон также подчеркнул, что не существует возможности разместить в стране базу НАТО без согласия президента.

"Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в Республике Молдова в обход президента? Категорически нет. В конституции четко прописан нейтральный статус республики", - подчеркнул глава страны.

Молдавский президент считает, что если такие попытки состоятся, то в стране вспыхнут народные волнения, "и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс".

Ранее сообщалось, что президент Молдовы хочет в стране "диктатуры, как в Беларуси".

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Источник: korrespondent.net

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