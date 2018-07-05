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07. 05. 2018

Россияне освятили Керченский пролив с неба

Россияне освятили Керченский пролив с гигантского аэростата Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, указано, что гигантский тепловой аэростат Россия 6 мая совершил перелет из Кубани в Крым.

Во время перелета митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил из воздуха Керченский пролив, сообщает организатор мероприятия - Благотворительный фонд святителя Луки.

Как отмечается, летательный аппарат стартовал утром с побережья неподалеку от порта Кавказ и, проплыв по воздуху над Крымским мостом, примерно через час приземлился в городе Керчь. Оболочку воздушного шара украсили государственным флагом России, флагами всех субъектов страны, изображением орденов Победы и Отечественной войны. Подобный перелет через Керченский пролив стал первым в истории и претендует на рекорд.

Ранее сообщалось, что на Керченском моста треснула опора.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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