Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 12:15
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

Аваков открыл полицейский участок вблизи линии разграничения на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 5 мая, во время рабочей поездки в Луганскую область открыл новый полицейский участок в Станице Луганской. Об этом пишет пресс-служба МВД Украины.

Старый участок в Станице Луганской был разрушен во время обстрела в 2014 году.

"Что символично, старый, разрушенный в 2014 году участок, находился на улице со странным названием Донбасс - Москва. А новый райотдел - на улице Мира. Думаю, это символично. Никого не интересует реформа, интересует ее результат. Нас не интересует реформа полиции, нам важно, чтобы полиция обеспечивала качественный сервис и безопасность", - заявил Аваков.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что полиция Луганской области выполняет не только полицейскую функцию - обеспечение охраны публичной безопасности. Правоохранители помогают Вооруженным силам и всем военным формированиям в противодействии российской агрессии. В частности, новооткрытый Станично-Луганский отдел полиции находится в 150 метрах от линии разграничения и в нескольких километрах от временно оккупированного Луганска.

Cмотрите фотогалерею: Аваков открыл полицейский участок вблизи линии разграничения на Донбассе

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины начинает отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.