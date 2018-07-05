Москвич расчленил отца и бабушку и пытался сжечь

В Москве 24-летний молодой человек убил отца и бабушку, расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным ведомства, тела обнаружили в Битцевском лесу, недалеко от жилого дома на улице Академика Янгеля.

Позже следователи вышли на 24-летнего родственника потерпевших, который во время допроса признался в убийстве.

Молодой человек рассказал, что расправился с отцом и бабушкой в своей квартире. Потом расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. В квартире предполагаемого убийцы нашли останки его родственников и орудие преступления.

Против москвича возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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Источник: korrespondent.net