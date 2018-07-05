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07. 05. 2018

Москвич расчленил отца и бабушку и пытался сжечь

В Москве 24-летний молодой человек убил отца и бабушку, расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным ведомства, тела обнаружили в Битцевском лесу, недалеко от жилого дома на улице Академика Янгеля. 

Позже следователи вышли на 24-летнего родственника потерпевших, который во время допроса признался в убийстве.

Молодой человек рассказал, что расправился с отцом и бабушкой в своей квартире. Потом расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. В квартире предполагаемого убийцы нашли останки его родственников и орудие преступления.

Против москвича возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в РФ пенсионер убил гадалку, услугами которой он пользовался 20 лет.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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