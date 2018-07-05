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07. 05. 2018

В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

В российском Кургане в рамках подготовки празднования Дня победы повесили баннеры с орфографическими ошибками. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Медуза со ссылкой на соцсети.

По информации издания, на здании Главпочтамта появился огромный плакат с надписью "Оборонна Севостополя", а на плакате на кинотеатре Россия написано "Защитники Бресткой крепости".

В мэрии города поспешили откреститься от скандальной агитации, заявив, что баннеры были изготовлены бесплатно местным рекламным агентством "для украшения города к празднику". В рекламном агентстве, в свою очередь, пояснили, что "торопились, хотели быстрее".

В настоящий момент, рассказали представители компании, баннеры сняты, их вернут после того, как ошибки будут исправлены.

Напомним, вРоссии к 9 мая появились в продаже тапочки с портретами солдат Победы. А в Крыму к празднику всех продавщиц нарядят в пилотки цвета хаки.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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