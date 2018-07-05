Путин в четвертый раз занял пост президента РФ

Владимир Путин в четвертый принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - зачитал Путин текст присяги.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

Согласно последним опросам, в России 82% граждан одобряют работу Путина на посту президента России, а неодобрение высказали 11% россиян.

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Источник: korrespondent.net