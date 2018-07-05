Во Львовской области мужчина обстрелял соседа из пистолета

Во Львовской области во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в соседа из травматического пистолета. В конце концов, оба оказались в больнице, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в Мостиское отделение полиции обратился 49-летний житель города Судовая Вишня, который сообщил, что сосед причинил ему телесные повреждения.

"Как предварительно установили правоохранители, между потерпевшим и его 29-летним соседом возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Вскоре младший из мужчин произвел несколько выстрелов по ногам старшего из спецсредства для отстрела резиновых пуль Форт-12 Р", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента оба соседа попали в больницу. У заявителя медики диагностировали "ранения мягких тканей бедра левой и правой ноги", у другого мужчины - "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга".

Пистолет правоохранители изъяли и открыли уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net