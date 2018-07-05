Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 13:58
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

Во Львовской области мужчина обстрелял соседа из пистолета

Во Львовской области во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в соседа из травматического пистолета. В конце концов, оба оказались в больнице, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в Мостиское отделение полиции обратился 49-летний житель города Судовая Вишня, который сообщил, что сосед причинил ему телесные повреждения.

"Как предварительно установили правоохранители, между потерпевшим и его 29-летним соседом возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Вскоре младший из мужчин произвел несколько выстрелов по ногам старшего из спецсредства для отстрела резиновых пуль Форт-12 Р", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента оба соседа попали в больницу. У заявителя медики диагностировали "ранения мягких тканей бедра левой и правой ноги", у другого мужчины - "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга".

Пистолет правоохранители изъяли и открыли уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре студенты подрались из-за громкого секса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.