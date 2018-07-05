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07. 05. 2018

"Думали, это взрывы": жители Черкасс о непогоде

Жители Черкасс выложили в Сеть видео с мощным ливнем и крупным градом, прошедшими в городе накануне, 6 мая.

По словам очевидцев, раскаты грома были такой силы, что их приняли за взрывы. Из-за такой погоды массово включилась сигнализация у автомобилей.

 

facebook.com/groups/govarta1

По данным синоптиков, град ожидается еще в четырех областях - Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.

На остальной территории Украины сегодня прогнозируют ливни и понижение температуры.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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