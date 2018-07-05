"Думали, это взрывы": жители Черкасс о непогоде

Жители Черкасс выложили в Сеть видео с мощным ливнем и крупным градом, прошедшими в городе накануне, 6 мая.

По словам очевидцев, раскаты грома были такой силы, что их приняли за взрывы. Из-за такой погоды массово включилась сигнализация у автомобилей.

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По данным синоптиков, град ожидается еще в четырех областях - Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.

На остальной территории Украины сегодня прогнозируют ливни и понижение температуры.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода

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Источник: korrespondent.net