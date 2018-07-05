Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 13:37
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

В Германии врачи призывают ввести "налог на сахар"

Канцлера Германии Ангелу Меркель, а также министров и лидеров партий призывают ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара, в частности на сладкие напитки ввести. Об этом сообщает Handelsblatt.

Соответствующее открытое письмо подписало более двух тысяч немецких врачей.

Медики предлагают ввести такие ограничения по аналогии с ограничениями на употребление табака. Отмечается, что должны быть введены комплексные законодательные меры, в частности - запрет на адресованную детям рекламу. По-другому распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы документа.

Пока правительство Германии на открытое письмо медиков официально не отреагировало. Часть парламентариев, в том числе представители социал-демократов, выразили поддержку усилению борьбы с чрезмерным потреблением сахара.

Ранее один из инициаторов обращения, организация Foodwatch, представила в Берлине исследование под названием Coca-Cola Report, в котором утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков "несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет II типа".

Напомним, ученые назвали сладкую газировку одной из главных угроз здоровью.

Ранее педиатры назвали главную причину детского ожирения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.