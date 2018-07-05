В России сотрудники управления ФСБ по Самарской области обнаружили у местного адвоката склад, где хранились четыре бронетранспортера (БТР), более 50 единиц огнестрельного оружия и несколько десятков тысяч патронов. Об этом со ссылкой на региональное ведомство сообщает РБК.

"Он зарегистрирован как адвокат. Огнестрельное оружие, как мы считаем, переделанное под стрельбу очередями. (Изъятое оружие) у нас на экспертизе", - доложили в ведомстве.

Там также уточнили, что бронетранспортеры не изымали, так как "ими может обладать на законных основаниях любой российский гражданин".

"Они не оснащены вооружением. Они у него стоят в ангаре", - пояснили в пресс-службе.

Cмотрите фотогалерею: В РФ у адвоката нашли четыре БТР и склад оружия

Как сообщается, ангар находился в поселке Стройкерамика под Самарой. Местные СМИ отмечают, что в ангаре также был найден бортовой УАЗ, в кузове которого находился сейф для перевозки крупных партий оружия, и станки, с помощью которых можно перерабатывать оружие. В частности, один из обнаруженных на складе карабинов Сайга был переделан для стрельбы очередями.

Ранее сообщалось, что в России пьяный похитил БТР и въехал в магазин.

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Источник: korrespondent.net