Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 13:37
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

В РФ у адвоката нашли четыре БТР и склад оружия

В России сотрудники управления ФСБ по Самарской области обнаружили у местного адвоката склад, где хранились четыре бронетранспортера (БТР), более 50 единиц огнестрельного оружия и несколько десятков тысяч патронов. Об этом со ссылкой на региональное ведомство сообщает РБК.

"Он зарегистрирован как адвокат. Огнестрельное оружие, как мы считаем, переделанное под стрельбу очередями. (Изъятое оружие) у нас на экспертизе", - доложили в ведомстве.

Там также уточнили, что бронетранспортеры не изымали, так как "ими может обладать на законных основаниях любой российский гражданин".

"Они не оснащены вооружением. Они у него стоят в ангаре", - пояснили в пресс-службе.

Cмотрите фотогалерею: В РФ у адвоката нашли четыре БТР и склад оружия

Как сообщается, ангар находился в поселке Стройкерамика под Самарой. Местные СМИ отмечают, что в ангаре также был найден бортовой УАЗ, в кузове которого находился сейф для перевозки крупных партий оружия, и станки, с помощью которых можно перерабатывать оружие. В частности, один из обнаруженных на складе карабинов Сайга был переделан для стрельбы очередями.

Ранее сообщалось, что в России пьяный похитил БТР и въехал в магазин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.