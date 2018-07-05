Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном

Рабочий визит президента Петра Порошенко в Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, начнется 9 мая, а не 10, как сообщалось ранее. Такое уточнение сделала пресс-служба главы государства в понедельник, 7 мая.

Поездка будет двухдневной. В рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Президент Украины также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Макрону.

Напомним, 10 апреля Меркель анонсировала трехстороннюю встречу с участием Макрона после переговоров с Порошенко.

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Источник: korrespondent.net