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07. 05. 2018

Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном

Рабочий визит президента Петра Порошенко в Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, начнется 9 мая, а не 10, как сообщалось ранее. Такое уточнение сделала пресс-служба главы государства в понедельник, 7 мая.

Поездка будет двухдневной. В рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Президент Украины также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Макрону.

Напомним, 10 апреля  Меркель анонсировала трехстороннюю встречу с участием Макрона после переговоров с Порошенко.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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